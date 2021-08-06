PlayStation 5 geliştirme kiti eBay'de satılığa çıkarıldı!

EBAY'e yüklenen iki adet PlayStatiton 5 geliştirici kit ve iki adet siyah DualSense kontrolcüsü müzayede koyulduktan kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. PlayStation 5 geliştirme kiti ne işe yarar?

İnternet üzerindeki en büyük açık arttırma usülü alışveriş sitesi olan eBay'e yüklenen 2 adet PlayStation 5 geliştirme kiti, açık arttırmaya koyulmasından kısa bir süre sonra yayından kaldırıldı. Ortaya çıkan geliştirici kitlerin kodunun, DFI-D1000AA geliştirme kiti ve DFI-T1000A test kiti olduğu öğrenildi.

PlayStation 5 piyasaya sürülmeden önce V şeklindeki geliştirici kitlerin fotoğrafları internette dolaşıyordu ve oyuncular tasarımından hoşlanmadığını belirtiyordu. Kullanıcılar tarafından internet üzerinden bu durumla bolca alay edilmişti. Fakat şunu belirtmekte fayda var, geliştirici kitlerin görünüşü çok da önemli değil. Çünkü bunları normal oyun oynayan oyuncular değil, oyun geliştiren firmaları kullanıyor.

İlan yayından kaldırılmadan önce alınan ekran görüntüsünde verilen fiyat, PlayStation 5'in çıkış fiyatından yaklaşık 6 kat daha fazlaydı. 499 dolar satış fiyatıyla listelenen PlayStation 5'in, geliştirme kiti ise 2850 euro fiyatındaydı.

GELİŞTİRME KİTİ NE İŞE YARAR?

Geliştirme kiti, konsol üreticileri tarafından oyun stüdyolarına oyunlarını oluşturabilmeleri ve test edebilmeleri için dağıtılan donanımdır. Yeni konsollar için geliştirme kitlerinin gönderilmeye başlanması oyun dünyasına her zaman heyecan verir.