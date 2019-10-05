Platform A "Sessiz Yığınların Gölgesinde"

05.10.2019 16:16

Küratör Şener sergiyi "Sergide yer alan işler, çeşitli nesne, malzeme, görüntü, ses ve kütle olarak tüm disiplinler, toplumdaki çemberin kutuplarına yerleşenlerin birbirine aktığı bir enerji yığınından ayrı duran "gölge/gölgeyi" eğretilemekte ve temsil etmektedir" sözleriyle anlatmaktadır.

31 Ekim'e kadar devam edecek olan sergiyi görmek ve bu deneyimi paylaşmak için siz sanatseverleri Taurus AVM asma katta yer alan Platform A'ya bekliyoruz...

SESSİZ YIĞINLARIN GÖLGESİNDE

Güncelin kördüğümünün yakın çevremizden başlayarak bizleri etkisi altına aldığını, kararlarımızı etkilediğini ve hatta yönlendirdiğini düşünürsek, sıra dışı bir duruş içinde kendi diyaloglarımıza daha çok ihtiyacımız olduğu önemli bir gerçektir.

Toplumsal, kültürel, siyasi, ekonomik, yaşamsal tüm etkenler birey olarak bizleri toplumların içine gömmeye ve yaşamımızı etkilemeye devam ediyor. Sabit bir noktanın çevresinde ısrarlı dönüşlerden kaçmak için yeni yollar arayanların, "mıknatıs zerresi" olmamak adına neler yapılabileceğini görmesi ve yaşaması gerekiyor. Peki, sanat ve sanatçılar ne durumdadır? Güncel senaryoların farkındalığında sanatçı içinde yaşadığı toplum ve sisteme odaklı bir yaşamın belli izlerinden mi gitmekte, yoksa kendi yönünü tayin eden üretimlerle, kitlenin görsel belleğine, yaşam koşullarına, rutinleşen alışkanlıklarına ve kabullenilen kaderine nokta atışları yaparak direnmeye devam etmekte midir?

Aslında herkes yaşadığı toplumda bireysel sorumluluklar yüklenerek bir şeyleri değiştirebilir ya da bakış açısının yönünü farklı bir odağa götürüp bırakabilir. Sanatçıların yaşadıkları toplumun gözünden bakarak, edindikleri perspektiflerini görünür kılabilecekleri mekânı yaratmanın tam da zamanıdır diyerek, bir yola çıkış öyküsünü sergi mekânına taşımaya karar verdik.

Hepimizin okuma sandığına bir şekilde giren ve yerleşen Jean Baudrillard'ın kült kitabı "Sessiz Yığınların Gölgesinde…" serginin kavramı olarak yerini aldı. Bazen sınırları aşmak, rutinin akışını kırmak insana iyi gelir. Hepimizin de iyi olmaya ve iyi şeyler yapmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Bu iyimser yaklaşımı, sessizliği sese dönüştürmek için yola çıkma eylemi olarak da tanımlamak mümkündür.

Sergide yer alan işler, çeşitli nesne, malzeme, görüntü, ses ve kütle olarak tüm disiplinler, toplumdaki çemberin kutuplarına yerleşenlerin birbirine aktığı bir enerji yığınından ayrı duran "gölge/gölgeyi" eğretilemekte ve temsil etmektedir.

Kaynak: Bültenler