Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alevlere teslim olan plastik fabrikasında, yangın kontrol altına alındı.

Yangın, 01.00 sıralarında Kartepe ilçesi, Köseköy mevkiinde bulunan plastik fabrikasında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı, fabrikadan alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerle beraber olay yerine gelen çevredeki vatandaşlar da yangına müdahalede bulunmak istedi. Yardım eden vatandaşlardan iki tanesi dumandan zehirlenince olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Zehirlenen iki vatandaş hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin uzun çabaları sonucunda yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. - KOCAELİ