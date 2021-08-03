"Plastik Aşklar", 5 Ağustos'ta yeniden izleyiciyle buluşacak
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"Plastik Aşklar", 5 Ağustos'ta yeniden izleyiciyle buluşacak

'Plastik Aşklar', 5 Ağustos'ta yeniden izleyiciyle buluşacak
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Oya Başar ile Begüm Birgören'in rol aldığı "Plastik Aşklar" adlı oyun, uzun bir aradan sonra yeniden KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Oya Başar ile Begüm Birgören'in rol aldığı "Plastik Aşklar" adlı oyun, uzun bir aradan sonra yeniden KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

1990'lı yıllarda Levent Kırca Çadır Tiyatrosu'nda ve bugüne kadar çeşitli tiyatrolarda kapalı gişe oynayan usta oyuncu Oya Başar, 5 Ağustos'ta bu kez Cezmi Başar ve Levent Kırca anısına sahne alacak.

Oyun, biri eğitimli ve kültürlü, diğeri çekingen ve geleneklerden bihaber iki kadının yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle ve ortak aşklarıyla olan hesaplaşmalarını konu alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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