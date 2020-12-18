Plasebo nedir, ne demek? Plasebo etkisi nedir?

Plasebo nedir, ne demek? Plasebo etkisi nedir? Vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında. Tıbbi bir terim olan Plasebo, tedavilerin etkinliğini test etmek için klinik çalışmalarda kullanılır, İşte Plasebo'ya dair araştırma haberimiz...

Plasebo şans verildiğinde zihniniz güçlü bir şifa aracı olabilir. Beyninizin vücudunuzu sahte bir tedaviye ikna edebileceği fikri gerçek şeydir - sözde plasebo etkisi - ve böylece iyileşmeyi teşvik eder, binlerce yıldır var. Şimdi bilim, doğru koşullar altında bir plasebonun geleneksel tedaviler kadar etkili olabileceğini buldu.

PLASEBO NEDİR, NE DEMEK?

Bir plasebo, tedavilerin etkinliğini test etmek için klinik çalışmalarda kullanılır ve çoğunlukla ilaç çalışmalarında kullanılır Örneğin, bir gruptaki insanlar test edilen ilacı alırken, diğerleri gerçek olduğunu düşündükleri sahte bir ilaç veya plasebo alırlar.

NEDEN KULLANILIR?

Bir plasebo bir tıbbi tedavi gibi görünüyor, ama olmayan bir hap, enjeksiyon veya bir şeydir. Plaseboya bir örnek, bir klinik araştırma sırasında bir kontrol grubunda kullanılan bir şeker hapı olabilir. Plasebo semptomların bir iyileştirme nonactive tedavi kullanılmasına rağmen, gözlemlendiğinde etkisidir



Bunun yerine, gerçek tedavinin kendileri olduğuna inanırlar. Plasebo bir hap, enjeksiyon veya tüketilebilir sıvısı olup, tam olarak gerçek tedavi gibi görünebilir şekilde tasarlanmıştır, ancak madde, tedavi iddia koşuluyla gerçek bir etkiye sahip değildir.

PLASEBO ETKİSİ NEDİR?

Plasebo etkisi, farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma halidir. Latince kökenli bir kelime olup hoşnut etmek anlamına gelir. İlaç, vücuda ağız, burun veya enjeksiyon yolu ile verilebilir. Bunun yanında cerrahi girişimlerle bile placebo etkisi sağlanabilir.

Aslında plasebonun fiziksel anlamda tedaviye yönelik bir gücü yoktur. Sahip olduğu tedavi gücünü tamamen hastanın verilen ilacın işe yarayacak ilaç olduğunu düşünmesinden alır. Plasebo, tıbbın bilimsel olarak açıklayamadığı bir şekilde insanların istemeleri halinde kendi kendilerini iyileştirme gücüne yöneliktir. Tıbbi olarak kurtulma ihtimali zayıf görülen birçok hasta, ölüm istatistiklerine girmekten bu güç sayesinde kurtulmuş, tıbbın çözüm bulamadığı kanserin tedavisinde çoğunlukla yüksek moral ve iyileşme azmi etkili olmuştur. Plasebo, gayriresmî yazışma dilinde ve halk arasında faydalı tıbbi içeriğinin bulunmadığını ifade etmek için bazen "şeker hapı" olarak da adlandırılır. (Wikipedia)

Plasebo ve Nosebo nedir?

Plasebo ve nosebo nedir? Plasebo , hastaların sağlık durumlarına ilişkin olumlu beklentilerinin, nosebo ise negatif beklentilerinin etkisidir. Plasebo yararlı sonuçlara, nosebo ise zararlı sonuçlara neden olur.



Plasebo ne işe yarar?

Plasebolar genellikle ilaçların ne kadar işe yaradıklarını (yani etkinlğini) belirlemek için klinik ilaç deneylerinde kullanılır. Plasebo kullanılan kontrollü deneylerde iki farklı denek grubu gerekir. Bir grup denenen ilacı alırken diğer grup plasebo alır.



