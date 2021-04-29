Plankton çoğalması sonucu Mudanya sahili kahverengiye büründü

Marmara Denizi'nin Mudanya sahilinde plankton çoğalması, deniz suyu renginin yer yer değişmesine neden oldu.

Marmara Denizi'nin Mudanya sahilinde plankton çoğalması, deniz suyu renginin yer yer değişmesine neden oldu.

Mudanya sahilinde denizde bulunan, mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı olarak nitelendirilen plankton çoğalması, deniz suyu renginin yer yer beyazımsı ve kahverengi olmasına yol açtı.

Yaşanan renk değişikliğinin vatandaşlarca evsel, kentsel veya endüstriyel atıkların oluşturduğu kirlilik olarak algılanırken Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada telaşa mahal verecek bir durum söz konusu olmadığı bildirildi.

Marmara Denizi'nde genellikle ilkbahar mevsiminde deniz suyunun ısınmasıyla denizlerdeki oksijenin en önemli kaynağı olan planktonların aşırı çoğalmasıyla gerçekleşen bu olayın daha çok körfezlerde yaşandığını ifade eden yetkililer, özellikle ilkbahar mevsiminde Gemlik, Mudanya ve Karacabey açıklarında görülen plankton çoğalmalarının herhangi bir deniz kirliliği olmadığı, doğal bir ekolojik olay olarak tanımlandığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi