Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması
Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması çıktı.
20.11.2019 20:10 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:10
Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması çıktı.
TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya'nın konuşmasına AK Parti Bursa milletvekili Uğur Aydemir ve MHP Ankara milletvekili Olcay Kulavuz Kaya'ya sert tepki gösterdi. Mecliste yaşanan terör tartışmasının alevlenmesi üzerine Komisyon Başkanı Lütfi Elvan oturuma ara verdi.
(İHA)
Kaynak: İHA