Plaklarda Mizah Sergisi 17 Kasım'a Kadar Açık Kalacak

Mamati Koleksiyonu'nun katkılarıyla gerçekleşen sergide; A.İlhan Gülek'in sunumu eşliğinde mizah plakları dinletisi de yapılıyor.

17 Kasım'a kadar sürecek sergiye tüm sanatseverleri beklediklerini belirterek sözlerine başlayan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu açılışta yaptığı konuşmada şunları ifade etti: " Türkiye artık 21. Yüzyılda sanatın yok sayıldığı değil sanatın ve sanatçının baş tacı edildiği bir ülke olsun. Sanatın ve mizahın birleştiricigücüyle içinde bulunduğumuz sorunları aşacağımızı düşünüyorum.Bakırköy Belediyesi olarak yılda altı yüzün üzerinde kültür ve sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz.

Başkan Kerimoğlu, Bakırköy Belediyesi Ergin Güler Mizah Müzesi'nde "Cumartesi etkinlikleri başlıyor!" etkinliklerinin de sergiyle birlikte başlayacağını sözlerine ekledi.