Yıllardır ABD'den yardım alan PKK terör örgütü, Rusya - Ukrayna savaşında tarafını seçti - Haberler

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Yıllardır ABD'den yardım alan PKK terör örgütü, Rusya - Ukrayna savaşında tarafını seçti

Haberler.com - Dünya
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Yıllardır ABD'den yardım alan PKK terör örgütü, Rusya - Ukrayna savaşında tarafını seçti

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, Rusya karşısında ciddi bir direniş ortaya koyan Ukrayna lideri Zelenski yönetimini ağır bir dille eleştirdi. Yıllardır ABD'den destek almalarına rağmen Kalkan, Ukrayna'da hükümetin emperyalizmin kuklası olduğunu belirtip "Şimdi de yaptıklarının bedelini ödüyorlar" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 7. gününe girilirken ülkede çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Bir haftalık süreçte Ukrayna'da yüzlerce sivil hayatını kaybetti, çok sayıda insan yaralandı. Rus ordusundan ise 6 bin askerin öldürüldüğü açıklandı.

PKK'DAN PUTİN'E DESTEK

ABD ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler başta olmak üzere birçok ülke Rusya'ya caydırıcılık konusunda ağır yaptırım kararları aldı. Yıllardır ABD'den hem para hem de silah desteği alan PKK terör örgütünden ise Putin yönetimine destek geldi.

"UKRAYNA'DA EMPERYALİZMİN KUKLASI VAR"

Terör örgütüne yakın medya organlarından birine Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili değerlendirmelerde bulunan örgütün elebaşlarından Duran Kalkan, "Ukrayna hükümetine sahip çıkan politikaların hiçbiri devrimci, demokrat ve doğru olamaz. Ukrayna'da hükümet yok, emperyalizmin kuklası var. Şimdi de yaptıklarının bedelini ödüyorlar" şeklinde konuştu.

Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

GomşununOğlu:

o bedelden siz de ödüyorsunuz. Sıra sana da gelecek elbet

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Martin Sikertel:

Yıllardır ABD'den destek alıyorlar da Rusya'dan almıyorlar mı sanki? Ele geçirdiğimiz Rus malı Dragunov'ları, anti personel, anti-tank mayınlarını manavdan mı alıyorlar?

Cevap Yaz 2 30 Yayından Kaldır
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