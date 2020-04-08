PKK'nın sözde ZAP sorumlusunun etkisiz hale getirilmesiyle ilgili detaylar TERÖR örgütü PKK'nın sözde Irak/Zap bölgesi sorumlularından 'Zinnar' kod adlı Fadıl Ekinci, MİT'in bölgede nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

TERÖR örgütü PKK'nın sözde Irak/Zap bölgesi sorumlularından 'Zinnar' kod adlı Fadıl Ekinci, MİT'in bölgede nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. DHA'nın edindiği bilgilere göre terörist, eşcinsel ilişki yaşadığı örgütle bağlantılı bir kişiyle Irak'ın Zap bölgesinde buluşması sırasında etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın bir bölge sorumlusu daha MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Irak'ın Zap bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 'Zinnar' kod adlı Fadıl Ekinci etkisiz hale getirildi. DHA'nin edindiği bilgilere göre örgüte 1999 yılında katılan, Hakkari Çukurca'da 2012-2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen yol kesme, adam kaçırma, haraç toplama, patlayıcı/mayın yerleştirme gibi bir çok eylemin talimatını verdiği belirlenen terörist Ekinci, son aylarda Türkiye'ye patlayıcı madde sokma ve güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere füze temin etmek gibi faaliyetleri yürüttüğü belirtildi.

Operasyon Ekinci'nin eşcinsel ilişki yaşadığı, terör örgütü PKK sözde yöneticilerinden 'Amed Malazgirt' kod adlı Fehmi Atalay'ın kardeşi Kemal A. ile buluşması sırasında gerçekleştirildi. MİT'in sahadaki yerel unsurlarının fırın işleten Kemal A.'yı takibe alması ile Ekinci ile buluşmaları da yakından izlendi. Teröristin Kemal A. ile buluşması sırasında MİT nokta operasyon yaptı.

Edinilen bilgilere göre son yıllarda örgütte eşcinsel ilişkiler ve tecavüz olayları yaşanıyor. Bazı teröristlerin bu yönde bilgiler aktardığı istihbarat raporlarına geçti. Terör örgütü yöneticilerinden Fehmi Atalay'ın da kardeşi ile eşcinsel ilişki yaşayan Fadıl Ekinci'yi ihbar etmediği, olayı örtbas ettiği belirtiliyor.

Kaynak: DHA