PKK'nın Sözde İskandinavya Sorumlusu Danimarka'da Yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK'nın sözde İskandinavya sorumlusu C.D.'nin Danimarka'da, 9 Eylül 1994'de Tunceli'nin Çemişgezek Ulukale Köyünde 7 vatandaşın öldürüldüğü olayın faillerinden DHKP/C mensubu S.G.'nin ise İspanya'da yakalandığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Interpol Europol Daire Başkanlığı tarafından adım adım takip edilen ve kırmızı bültenle 192 ülkede aranan PKK/KCK terör örgütü üyesi C.D.'nin Almanya'dan Danimarka'ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Danimarka'da yakalanan C.D.'nin PKK'nın sözde İskandinavya sorumlusu olduğu, 2007'nin son aylarında Kuzey Irak'taki terörist kamplarında bulunduğu, 2012 yılında ise Moskova'da bir basın toplantısına katıldığı tespit edildi. Türk Interpolü, DHKP/C terör örgütünce 9 Eylül 1994'de Tunceli'nin Gemişgezek Ulukale Köyünde gerçekleştirilen ve 7 sivilin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırının faillerinin peşini bırakmadı. Bu kapsamda çalışmalar yürüten ekipler, DHKP/C mensubu uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan S.G.'yi İspanya'da yakaladı.

(İHA)