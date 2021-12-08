PKK'nın sözde eyalet sorumlusunun cenazesi toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinda güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı terörist Ferhat Tunç'un cenazesi Ceylanpınar'da toprağa verildi.
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinda güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü Pkk'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı terörist Ferhat Tunç'un cenazesi Ceylanpınar'da toprağa verildi.
Bozova'nın Hacılar Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından teröristin cenazesi, dün gece yakınlarına teslim edildi. Ceylanpınar ilçesine götürülen teröristin cenazesi, burada güvenlik önlemleri arasında defnedildi.