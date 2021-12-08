PKK'nın sözde eyalet sorumlusunun cenazesi toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK'nın sözde eyalet sorumlusunun cenazesi toprağa verildi

PKK'nın sözde eyalet sorumlusunun cenazesi toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinda güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı terörist Ferhat Tunç'un cenazesi Ceylanpınar'da toprağa verildi.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinda güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilen terör örgütü Pkk'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı terörist Ferhat Tunç'un cenazesi Ceylanpınar'da toprağa verildi.

Bozova'nın Hacılar Mahallesi'nde terör örgütü PKK'nın sözde GAP-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından teröristin cenazesi, dün gece yakınlarına teslim edildi. Ceylanpınar ilçesine götürülen teröristin cenazesi, burada güvenlik önlemleri arasında defnedildi.


PKK'nın sözde eyalet sorumlusunun cenazesi toprağa verildi

PKK'nın sözde eyalet sorumlusunun cenazesi toprağa verildi

Terör örgütü PKK'nın sözde 'eyalet' sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın sözde "eyalet" sorumlusu etkisiz hale getirildi

 PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

 İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu...

İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Rubar kod adlı Ferhat Tunç'un Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon sonucu...

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title