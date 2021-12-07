PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Bozova'ya bağlı kırsal Hacılar Mahallesi'nde güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen Pkk'nın sözde GAP- Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç'un kaldığı ev görüntülendi. Terörist Ferhat Tunç'un gizlendiği evde çeşitli yaşam malzemeleri ile terörist posterleri, kitap ve bazı dijital materyaller bulunduğu görüldü. Öldürülen teröristin gizlendiği evin sahibinin uzun yıllar önce öldüğü ve evin boş olduğu kaydedildi.