PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozova'ya bağlı kırsal Hacılar Mahallesi'nde güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde GAP- Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç'un kaldığı ev görüntülendi.

Bozova'ya bağlı kırsal Hacılar Mahallesi'nde güvenlik güçlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirilen Pkk'nın sözde GAP- Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç'un kaldığı ev görüntülendi. Terörist Ferhat Tunç'un gizlendiği evde çeşitli yaşam malzemeleri ile terörist posterleri, kitap ve bazı dijital materyaller bulunduğu görüldü. Öldürülen teröristin gizlendiği evin sahibinin uzun yıllar önce öldüğü ve evin boş olduğu kaydedildi.

PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri | Bakan Soylu'nun duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi

Son dakika haberleri | Bakan Soylu'nun duyurduğu teröristin kaldığı ev görüntülendi

 Terör örgütü PKK'nın sözde 'eyalet' sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın sözde "eyalet" sorumlusu etkisiz hale getirildi

 PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

PKK'nın sözde eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title