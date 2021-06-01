PKK'nın elebaşılarından Duran Kalkan'ın "medya işleri"ni yürüttüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PKK'nın elebaşılarından Duran Kalkan'ın "medya işleri"ni yürüttüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor

PKK'nın elebaşılarından Duran Kalkan'ın 'medya işleri'ni yürüttüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşılarından Duran Kalkan'ın "telsiz ve medya işleri"ni yürüttüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşılarından Duran Kalkan'ın "telsiz ve medya işleri"ni yürüttüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İ.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğunu, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan Duran Kalkan'ın "telsiz ve medya işleri"ni yürüttüğünü belirtti.

Savcı, sanığın dijital verilerinin içeriğinde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın ve örgütün elebaşılarından Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Duran Kalkan, Rıza Altun, Ali Haydar Kaytan ve Fehman Hüseyin'in görüntülerinin bulunduğunu, örgüt kamplarında eğitim alarak kırsal alanda uzun süre faaliyet yürüttüğünü belirterek, İ.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.K, ayrıntılı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi! Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Hülya Avşar Demet Evgar Ebru Gündeş
Spor Enes Ünal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PKK'nın elebaşılarından Duran Kalkan'ın "medya işleri"ni yürüttüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 18:42:26. #1.14#

title