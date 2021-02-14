PKK'nın 13 vatandaşımızı şehit ettiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın Gara'da şehit ettiği vatandaşlarımızın kimlikleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı, PKK terör örgütünün 13 vatandaşımızı şehit ettiği Gara'daki mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. MSB ele geçirilen silahların fotoğraflarını resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sona erdiğini söylediği açıklamada, PKK'nın kaçırdığı 13 sivil vatandaşın, mağaralarda yapılan aramalarda naaşlarına ulaşıldığını aktardı. PKK'nın hain saldırısında, masum vatandaşlardan biri omuzundan, diğer 12 vatandaş ise başından vurularak şehit edildi.

MSB FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı 13 vatandaşımızın şehit edildiği mağarada ele geçirilen silah ve mühimmatları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK'nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi" ifadesi kullanılırken, silah ve mühimmatın fotoğraflarına da yer verildi.

MALATYA VALİSİ ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİNİ AÇIKLADI

Malatya Valisi Aydın Baruş olayla ilgili olarak açıklama yaptı."ALÇAKÇA BİR PROVOKASYONDUR"Baruş konuşmasının başında, "Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur" ifadesine yer verdi.

"10 ŞEHİDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Bazı şehitlerimizin kimlik bilgisinin belirlendiğini aktaran Baruş, "10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor" dedi. Baruş kimliği açıklanan şehitlerden 6'sının asker, 2'sinin ise polis olduğunu belirtti. Şehit edilen bazı vatandaşlarımızın isimleri şu şekilde:

13 Ağustos'ta Diyarbakır Bingöl karayolunda alıkonulan Uzman Çavuş Hüseyin Sarı

28 Temmuz 2015'te Urfa İl Emniyette görevli polis memuru Sedat Yabalak

18 Eylül'de Tunceli Erzincan yolunda alıkonulan Astsubay Çavuş Semih Özbey

2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak için yola çıkan er ve Tunceli Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabaklı

24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya

15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Jandarma Er Süleyman Sungur

21 Eylül 2016'da Hakkari'de alıkonulan Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci

2 Ekim 2015'te Tunceli'de alıkonulan topçu er Müslim Altıntaş

Adıyaman nüfusuna kayıtlı Aydın KöseSamsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Kanca

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TOPLAM TERÖRİST SAYISI 53 OLDU"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu" denildi.