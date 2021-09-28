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PKK'lı terörist Kar'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel
PKK'lı terörist Kar'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan turuncu kategorideki "Heba Rodi" kod adlı PKK'lı terörist Tarık Kar'a, 3 ayrı suçtan verilen 32 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında geçen yıl düzenlenen operasyonda yakalanan turuncu kategorideki "Heba Rodi" kod adlı Pkk'lı terörist Tarık Kar'a, 3 ayrı suçtan verilen 32 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar hazırlandı.

Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Temmuz'da görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Kar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından verilen hapis cezasına ilişkin 15 sayfalık gerekçeli karar yazıldı.

Kararın gerekçesinde, Lice'nin Sağgöze kırsalında 13 Mayıs 2020'de İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen ve bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan örgütün sözde Lice alan sorumlusu Kar'ın yakalanarak, tutuklandığı anımsatıldı.

Kar'ın terör örgütü PKK/KCK'da silahlı bir eyleme katıldığına dair delil bulunmadığı belirtilen kararda, sanığın üzerine atılı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçunu işlemeye elverişli, dosyaya yansıyan ve vahamet arz eder nitelikte bir saldırının bulunmadığı kanaatine varıldığı aktarıldı.

Kararda, yapılan değerlendirmelerde sanık Kar'ın eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuna uyduğunun kabul edildiği bildirildi.

Kararda, sanık Kar hakkında 3 ayrı suçtan, "Sanığın kastının yoğunluğu, örgüt içerisinde kaldığı süre, suçun işlendiği zamanı, yeri, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen neticenin ağırlığı ile suçun işlenmesindeki biçim ve özellikleri dikkate alınarak takdiren asgari had aşılmak suretiyle cezalandırılmasına karar verilmiştir. Kar'ın sabit görülen suçunun terör suçları kapsamında kaldığı anlaşıldığından verilen cezasından yarı oranında artırım yapılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

"Yargılaması sonucu sanığın suçunun sabit görülmesi, eylemleri karşılığı belirlenen ceza miktarı gözetildiğinde hayatın olağan akışına göre ceza süresinin sanığın kaçacağı yönünde karine oluşturması, adli kontrol tedbiri hallerinin sanığın kaçmasını engellemeye yeterli caydırıcılıkta olmaması karşısında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesine yer verilen kararda, tutukluluk halinin devamı yönünde hüküm kurulduğu aktarıldı.

Sanık Tarık Kar, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 32 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri
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