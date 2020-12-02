Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı

02.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:06

Son dakika haberine göre Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı

İSTANBUL - PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, çıkarıldığı hakimlikçe 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede 26 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 17 şüpheli, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına çok net yanıt
Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na suikast girişimi iddiasına çok net yanıt
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu

Adliyede, savcılığa çıkarılan şüphelilerden Yavuz'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklama, 9 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı
Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı
Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı
Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı
Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı
Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İREM DEMİR

İlgili Haberler

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz adliyeye sevk edildi
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz adliyeye sevk edildi
Son dakika 3. sayfa: Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı
Son dakika 3. sayfa: Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı PKK operasyonunda gözaltına alındı
Menemen belediye başkanı ve 10 kişi tutuklandı
Menemen belediye başkanı ve 10 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Ali Babacan Halife Hafter Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Ajda Pekkan Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Terör Rusya Aralık Çin Halk Cumhuriyeti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Şişli Belediye Başkan Yardımcısı örgüt üyeliğinden tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 18:28:56. #1.15#
title