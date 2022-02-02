PKK El-Bab'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 10 yaralı - Haberler
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PKK El-Bab'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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PKK El-Bab'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 10 yaralı

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği roket saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği roket saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından roketli saldırı düzenlendi. Sivil yerleşim bölgesine düzenlenen terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastaneye sevk edildi.

(Abu Mucahit El Halebi - Mahmud Alhalbi/ İHA)

PKK El-Bab'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 10 yaralı

PKK El-Bab'da sivilleri hedef aldı: 5 ölü, 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Suriye, El Bab, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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