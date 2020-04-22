Pizzalı doğum günü Uzun süredir evinde kalan ünlülerden olan ve sevenlerine de #evdekal çağrısında bulunan müzisyen çift Aydilge ve Utku Barış Andaç, doğum günü karantinaya denk gelince evlerinde mini bir kutlama yaptı.

Pasta yemeyen ve onun yerine pizza eşliğinde yeni yaşına giren keman sanatçısı Utku Barış Andaç, pizzasını da kendisi hazırladı. Eşi Aydilge için "Besteleri ruhumu doyuruyor ama yemekleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğim!" diyerek yakınan Utku Barış Andaç yaptığı pizzanın tarifini sosyal medyadan paylaşarak takipçilerine önemli püf noktalarını da verdi. Aydilge ise eşinin pizzasını öve öve bitiremeyerek eşini ünlü şef Danilo Zanna'ya rakip gösterdi.





Sosyal Medyadan Romantik Mesaj; "Benim tek evim sensin…"

Aydilge, eşinin yeni yaşı için sayfasında romantik bir mesaj da yayınladı... Karantinanın önemine de vurgu yapan Aydilge #evdekal etiketiyle beraber& ; "İyi ki doğdun, sonsuz sevgilim. Benim tek evim sensin ve sonsuza dek sende kalmaya devam edeceğim" mesajını paylaştı.

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