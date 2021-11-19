Piyanist İdil Biret, 80. yaş gününü Kadıköy Süreyya Operası'nda kutlayacak

Piyano virtüözü İdil Biret'in 80. yaş günü, 21 Kasım'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda düzenlenecek bir etkinlikle kutlanacak.

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülü kapsamında "müzik" alanında ödül aldığı açıklanan İdil Biret için düzenlenen etkinlik, 21 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, yönetmenliğini Eytan İpeker'in, yapımcılığını Yoel Meranda'nın üstlendiği "İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi" adlı belgesel sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Belgeselde, İdil Biret'in arşivinden çocukluk fotoğrafları, çocukken yazdığı mektuplar, 5 yaşındayken yaptığı bestelerin orijinalleri, 7 yaşındayken Fransız Radyosu'na verdiği röportaj, ünlü piyanist Arthur Rubinstein'ın İdil Biret'i Fransız izleyicilerine tanıttığı televizyon programının ses kayıtları ve sanatçının 1970'lerde hocası Nadia Boulanger'ye Berg'in piyano sonatını çaldığı görüntüler yer alıyor.

Usta sanatçının hayatı ve müzik yolculuğunun anlatıldığı belgeselde röportajlarıyla katılanlar arasında, eşi Şefik Büyükyüksel, besteci ve müzik eğitmeni Nevit Kodallı, Fransız piyanist Remy Stricker, hocası Wilhelm Kempff'in çocukları Roland ve Irene Kempff, müzik eleştirmeni ve Fransız Radyosu Yayın Direktörü Claude Samuel, "İdil Biret - Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti" kitabının yazarı Dominique Xardel, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker İnönü ile Suna Kan'dan Filiz Ali'ye kadar pek çok ünlü isim bulunuyor.

Gösterimin ardından müzisyen Aydın Büke ve belgeselde hatıralarıyla yer alan piyanist Filiz Ali, İdil Biret hakkında konuşma yapacak. Konuşmalardan sonra ise saat 18.00'de İdil Biret'in öğrencisi olan Deutsche Gramaphone sanatçısı piyanist Ingolf Wunder bir resital verecek.

Resitalin ardından da Ingolf Wunder, "İdil Biret benim için ne ifade eder?", Zeynep Oral ise "İdil Biret Türkiye için ne ifade eder?" başlıklı söyleşi gerçekleştirecek.

İdil Biret hakkında

Ankara'da 1941'de dünyaya gelen İdil Biret, henüz 3 yaşındayken piyanoya karşı yeteneğinden dolayı ilk derslerini Avrupa'da resital ve konserler veren virtüöz Mithat Fenmen'den aldı.

Biret, TBMM'nin 1948 yılında çıkardığı özel kanunla 8 yaşında Fransa'ya gönderildi ve büyük Fransız müzisyeni Nadia Boulanger'nin gözetiminde Paris Konservatuvarı'ndan 15 yaşında birincilikle mezun oldu.

20. asrın en büyük piyanistlerinden biri olarak gösterilen Alfred Cortot ve Wilhelm Kempff ile çalışan ünlü piyanist, 16 yaşından itibaren Boston Senfoni, Leningrad Filarmoni, Londra Senfoni, Dresden Filarmoni gibi dünyanın büyük orkestraları ve Leinsdorf, Monteux, Keilberth, Scherchen gibi büyük şefleri ile 5 kıtayı kapsayan 2 bine yakın konser verdi ve birçok festivale katıldı.

Usta sanatçı, Van Cliburn (ABD), Kraliçe Elisabeth (Belçika), Busoni (İtalya), Franz Liszt (Weimar, Almanya) gibi ünlü piyano yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.

Fransa, Polonya, İngiltere, İtalya, ABD ve Türkiye'de ödül ve nişanlar alarak bugüne kadar EMI, Decca, Atlantic/Finnadar, Naxos ve diğer firmalar için Amerika ve Avrupa'da 80 plak kaydetti.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri

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