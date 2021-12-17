Piyanist Ege Ülgen'in ilk albümü çıktı

Piyanist, besteci ve aranjör Ege Ülgen'nin sekiz beste içeren ilk albümü 'Twin Moons' çıktı.

Piyanist, besteci ve aranjör Ege Ülgen'in ilk albümü 'Twin Moons' çıktı. Hakan Kurşun'un sanat yönetiminde müzik stüdyosunda kaydedilen albümde sekiz beste yer aldı. Albüm, empresyonist klasik müzik olarak müzik veri tabanlarına tanıtıldı.

"YENİLİKLER RUHUMDAKİ NOSTALJİ HİSSİYATINI DERİNLEŞTİRDİ"

Ülgen, tarihe duyduğu merak ve özlem hissiyatının çocukluktan beri hayatını etkilendiğini söyleyerek sözlerine başlayan Ülgen, "Çağın getirdiği yenilikten ve kaliteden ödün vermeyen bir gelenek anlayışını hayatta hep en üst mertebeye koydum. Yenilikler ruhumdaki nostalji hissiyatını derinleştirdi. Bu nedenle içimde yaşadığım yenilik ve gelenek sentezini müziğe aktarmak istedim" dedi.

İKİ TEZATLI YAPIYI ANLATIYOR

'Twin Moons' bestesinin, albümün ana konusu olan bir bütünün iki tezatlı yapısını anlattığını söyleyen Ülgen, "İkinci parça 'Reflections', 'Twin Moons'un bir deniz üzerindeki yansımalarının hisli bir anlatımıdır. Üçüncü 'Parça Haunting Dream' ise bir rüyanın gölgeli yapısını betimler. Dördüncü parça 'Bright Dream', ilk defa pozitif duygulara gebe bir rüya ile başlar ve yine kabus ile güzel bir rüya arasında gidip gelir. Beşinci parça 'Tensely Calm', gergin bir sakinliği amaçlar. Altıncı parça 'Ocean Waves', nabzı itibari ile dipsiz bir okyanusta gidip gelen dalgaları gözümüzün önüne getirir. Albümün yedinci parçası 'Lullaby', tonal merkezin en çok hissedildiği parçadır ve son kısmı bir ninniyi anımsatır" diyerek albümün içeriği ve besteleri hakkında bilgi verdi.

Ülgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uykuya dalmak için başta gelmesi gereken bir ninni olan 'Lullaby', piyano bestelerinin sonunda gelmesiyle her bir eserin içinde verilen tezatı albümün bütününe taşır. Son olarak 'Twin Moons' albümü, sekizinci parçasında bir tezatı daha ortaya koyarak yaylı sazlıları duyurur. Bu parçanın ismi 'Nostalgia'dır ve yenilik ile geleceğin sentezinin mümkün olduğu bir dünya tasavvur eder."