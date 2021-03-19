İhbara gelen polisler neye uğradığını anlayamadı! Pitbull cinsi köpeğini saldırttı
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İhbara gelen polisler neye uğradığını anlayamadı! Pitbull cinsi köpeğini saldırttı

19.03.2021 20:08 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:31

Manisa'da, vatandaşlar ağızlıksız ve tasmasız dolaşan pitbull köpeği ve sahibini polise şikayet etti. İhbar üzerine şahsın yanına gelen polisler genci uyardı. O sırada pitbull köpeğini polislere saldırtan ve polislerin yaralanmalarına neden olan şahıs olay yerinden kaçtı. Kısa süre sonra yakalanan şahıs hayvanları koruma kanunu kapsamında Pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle 10 bin 434 lira idari para cezası alırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde tasmasız ve ağızlıksız dolaşan pitbull cinsi bir köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde görevli polis memurları B.K. ve F.B., köpeğin sahibi M.E.'yi (25) uyararak köpeğini uzaklaştırmasını istedi. Ancak iddialara göre, M.E., köpeğe komut vererek polislere saldırtıp, olay yerinden kaçtı. Köpeğin polis memurlarına saldırdığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye, saniye görüntülendi.

KAÇAN ŞAHIS YAKALANDI

Polis ekiplerince yakalanıp, etkisiz hale getirilen pitbull cinsi köpek Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Olay yerinden kaçan M.E. ise bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. M.E.'ye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 'yasal ırklar' maddesine aykırı olarak pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle 10 bin 434 lira idari para cezası kesildi.

POLİSLER TEDAVİYE ALINDI

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan M.E. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanıp, cezaevine gönderildi. Pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan polis memurları Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İhbara gelen polisler neye uğradığını anlayamadı! Pitbull cinsi köpeğini saldırttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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