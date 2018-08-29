Pistten Çıkan Uçağın "Millet Kıraathanesi" Yapılması Talebi

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan ve teknik donanımına ilişkin söküm işlemi devam eden yolcu uçağını "millet kıraathanesi" olarak düzenlemek için ilgili kuruma başvuruda bulunduklarını söyledi.

Sağıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin dört bir yanında millet kıraathanelerinin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Vali Yücel Yavuz öncülüğünde Trabzon'da da bu işlerle ilgili yer arayışının devam ettiğini aktaran Sağıroğlu, "Biz de hazır uçağımızın parçalanma işlemleri başlamışken ilçemiz sahilinin doğu bölgesindeki Emine Erdoğan Parkı'nda millet kıraathanesi olarak hazırlanması yönünde girişimde bulunduk. Bu girişimle alakalı da uçağı alan firmanın yetkilisi Dennis Lewis'le yapmış olduğumuz protokol neticesinde uçağın ücretsiz, hibe olarak verilmesini kararlaştırdık, imzalaştık." dedi.

Sağıroğlu, uçağı millet kıraathanesi olarak düzenlemek için dün gümrükle ilgili müdürlüğe müracaatta bulunduklarını vurgulayarak "İnşallah talebimiz kabul yönünde uygun görülürse bunu Trabzon'umuza, Yomra'mıza, vatandaşlarımıza kazandırmak için elimizden gelen gayreti yapacağız." diye konuştu.

İlgili firmanın uçağın içindeki malzemeleri sökme işlemine devam ettiğine dikkati çeken Sağıroğlu, şunları söyledi:

"Eğer talebimiz kabul olursa uçağın içinde düzenleme yapılacak. Yeme içme bölümü ve kütüphane oluşturacağız. Halkımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bir planlama içinde yapacağız. Zaten uçağı yerleştireceğimiz alan sahilde ağaçlandırdığımız çok güzel bir bölge. Ben Trabzon'un ilgi odağı olacağını düşünüyorum. Ekibimiz, uçağın millet kıraathanesine dönüştürülmesi noktasında taslak bir çalışma hazırladı ama biz biraz daha bununla ilgili detaylı çalışma yapacağız. Önce mevzuatı aşalım, sonra düzenlemeyle ilgili Yomra'mıza yakışanı, yaraşanı en güzel şekilde yaparız."

Sağıroğlu, başvurunun 15-20 gün içinde sonuçlanacağını tahmin ettiğini belirterek "Önümüzdeki hafta Sayın Bakanımızdan randevu istemek suretiyle durumumuzu arz ederiz, mevzuat el verirse de konuyu çözmüş oluruz." dedi.

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren Pegasus'a ait yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti.