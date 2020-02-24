Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi
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Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi

Halil Yılmaz İstanbul DHASabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan,, Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

24.02.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:49
Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi

DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın kaptan pilotu ,, Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Pistten çıkan uçağın kaptan pilotuna tutuklama talebi
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