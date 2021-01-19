Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü

Meşhur tuz serpme hareketiyle şöhreti yakalayan Nusret Gökçe, önceki gün sosyal medya hesabından pirzola yediği anları paylaşmış ve deyim yerindeyse eleştiri bombardımanına tutulmuştu. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan sosyete kasabı, eleştirilerden ders çıkarmış olacak ki eski günlerine geri dönerek sosyal medyadan et kestiği anları paylaşmaya başladı.

"MİLLET EVİNE EKMEK ALAMAZKEN ŞOVA BAK"

Eleştiri oklarının hedefi olan pirzola paylaşımından sonra birçok kullanıcı Nusret'in videosunun altına "Ülke gündeminden ne kadar da uzaksın", "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz" şeklinde yorumlar yapmıştı.

DUBAİ'DEKİ RESTORANININ BAŞINDA

Meşhur olduğu ilk günlerdeki gibi et kesme, sunum yapma ve tuz serpme paylaşımları yapmaya kaldığı yerden devam eden Gökçe, şimdilerde Dubai'deki restoranının başında bulunuyor.

KORONAVİRÜS AŞISI OLDU

Öte yandan Nusret, son olarak sosyal medya hesabında Dubai'de koronavirüs aşısı olduğu görüntüleri takipçileriyle paylaştı.



