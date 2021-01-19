Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü
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Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü

19.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:21

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından pirzola yediği videoyu paylaşan ve bu hareketiyle sosyal medyada büyük tepki çeken Nusret Gökçe, özüne geri dönerek et kestiği anları paylaşmaya başladı.

Meşhur tuz serpme hareketiyle şöhreti yakalayan Nusret Gökçe, önceki gün sosyal medya hesabından pirzola yediği anları paylaşmış ve deyim yerindeyse eleştiri bombardımanına tutulmuştu. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan sosyete kasabı, eleştirilerden ders çıkarmış olacak ki eski günlerine geri dönerek sosyal medyadan et kestiği anları paylaşmaya başladı.

"MİLLET EVİNE EKMEK ALAMAZKEN ŞOVA BAK"

Eleştiri oklarının hedefi olan pirzola paylaşımından sonra birçok kullanıcı Nusret'in videosunun altına "Ülke gündeminden ne kadar da uzaksın", "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz" şeklinde yorumlar yapmıştı.

DUBAİ'DEKİ RESTORANININ BAŞINDA

Meşhur olduğu ilk günlerdeki gibi et kesme, sunum yapma ve tuz serpme paylaşımları yapmaya kaldığı yerden devam eden Gökçe, şimdilerde Dubai'deki restoranının başında bulunuyor.

Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü

KORONAVİRÜS AŞISI OLDU

Öte yandan Nusret, son olarak sosyal medya hesabında Dubai'de koronavirüs aşısı olduğu görüntüleri takipçileriyle paylaştı.


Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü
Haber Yorumları (6)
YABAN AVCISI: terbiyesiz görmemiş herif , sana söylenecek çok söz varda yeri değil
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YOĞURTÇU: TAM BİR DEVE. . .
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HAYA: Bu ve bunun gibilere para kazandıran enayiler sağolsun
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