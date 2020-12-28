Pirler'deki metruk binalar yıkıldı
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Pirler'deki metruk binalar yıkıldı

28.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:21
Pirler'deki metruk binalar yıkıldı

Kütahya'nın en eski ve yerleşik mahallelerinden birisi olan Pirler Mahallesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallede kararı alınan metruk binaların yıkıldığını ve genel belediye hizmetlerinin aksatılmadan yerine getirildiğini söyledi.

Kütahya'nın en eski ve yerleşik mahallelerinden birisi olan Pirler Mahallesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallede kararı alınan metruk binaların yıkıldığını ve genel belediye hizmetlerinin aksatılmadan yerine getirildiğini söyledi.

Kütahya'nın en eski mahallelerinden birisi olan Pirler Mahallesini, Belediye Başkan Yardımcıları İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ömer Köse ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallede kararı alınan metruk binaların yıkımının gerçekleştiğini söyledi. Başkan Işık, mahallede metruk binaların yıkımının devam edeceğini belirtti. Belediye hizmetlerinin aksatılmadan mahallede yerine getirildiğini söyleyen Başkan Işık, "Bazı sokakların asfaltlanması talebini muhtarımız Zafer Çetinkasap'tan aldık. Mahallede bulunan parkların yapılması düzenlenmesi, Mollabey Kur'an kursunun arkasındaki park alanın düzenlenmesi, Germiyan Sokağının düzenlenmelerinin tamamlanması ve özellikle restorasyonlardan sonra sokağın daha etkin kullanıma açılmasını muhtarımız talep etti. Balık Caddemizin dekoratif ışıklandırılması ile ilgili talebi var muhtarımızın" dedi.

Yapılmış ve yapılacak olan hizmetlerin mahalleye ve Kütahya'ya hayırlı olmasını temenni eden Başkan Işık, yapılan anket sonucunda mahalle sakinlerinin belediyenin hizmetlerinden yüzde 65 oranında memnun olduklarını söyledi. Geriye kalan vatandaşlarında memnun edilmesi ile ilgili çalışmaların süreceğini söyledi.

Pirler Mahallesi Muhtarı Zafer Çetinkasap ise konuşmasında yapılan ziyaret ve hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Pirler'deki metruk binalar yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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