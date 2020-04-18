Pire Limanı'ndaki Türkler: "Türkiye'ye dönüyoruz. Ailelerimizi çok özledik"
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Pire Limanı, Yunanistan, 21 Mart, Türkiye, Güncel

Pire Limanı'ndaki Türkler: "Türkiye'ye dönüyoruz. Ailelerimizi çok özledik"

YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda, 21 Mart'tan bu yana karantinada olan dev yolcu gemisi El Venizelos'taki Türklerin dönüş yolculuğu sürürken; Türkiye'ye giriş yapınca burada da 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi.

18.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 18.04.2020 14:51
Pire Limanı'ndaki Türkler:

YUNANİSTAN'ın Pire Limanı'nda, 21 Mart'tan bu yana karantinada olan dev yolcu gemisi El Venizelos'taki Türklerin dönüş yolculuğu sürürken; Türkiye'ye giriş yapınca burada da 14 gün karantinada kalacağı ifade edildi. Karantinadaki vatandaşlardan Ali Sevim, "Karantina sürecimiz bitti. Türkiye'ye dönüyoruz. Ailelerimizi çok özledik. Bir an önce kavuşmak istiyoruz" dedi.

İzmir'in Çeşme ilçesinden 383 kişiyle İspanya'ya gitmek üzere 9 Mart'ta yola çıkan 'El Venizelos' isimli 176 metre uzunluğundaki gemi, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında İspanya'ya giriş yapamadı. Gemi 25 günün sonunda Yunanistan'ın Pire Limanı'na demir atabildi. Gemi, içindeki İsviçre vatandaşı Remy Kim (72), 21 Mart günü, koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine karantinaya alındı. Bu süreçte gemide, aralarında 65 Türk'ün de bulunduğu 120 kişinin yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Testleri negatif çıkan 87 Türk'ün de bulunduğu 263 kişi ise Atina'da bulunan bir otele yerleştirildi. Oteldeki 14 günlük karantina süreleri dolan Türk vatandaşlarına koronavirüse rastlanmaması üzerine, doktorlar, Türkiye'ye dönebileceklerini bildirdi. Bunun üzerine dönüş yolculuğu bugün saat 09.00'da başladı.

'ÇOK MUTLUYUZ'Gemide 14 gün karantina kalan Türklerden Aynur Oruç, "Evimize gidiyoruz. Karantinamız sona erdi. Çok mutlu ve sağlıklıyız. Umarım böyle devam eder. Herkese Atina'dan selamlar. Eşi Türk olan Viktoria Demir ise, "Karantinamız sonunda bitti. Türkiye'ye dönüyoruz. Çok mutlu ve sağlıklıyız" dedi. Bir diğer vatandaş Ali Sevim ise, "Karantina sürecimiz bitti. Türkiye'ye dönüyoruz. Ailelerimizi çok özledik. Bir an önce kavuşmak istiyoruz" dedi. İşçileri İspanya'ya götüren gemideki Türk firma yetkilisi Vedat Uğurlu ise, "Yaşadığımız onca zorluğa rağmen süreci sevinçli bir şekilde atlatıyoruz. Kiralanan otobüslerle gemidekiler ve otelde kalan tüm personel ülkelerine gönderiliyor" dedi.

İşçiler Fatih Mehmet Şenatlı, Murathan Sürer, Ahmet Mandallı ve Şahin Ürküt ise mutluluklarını dövizlere, 'Karantina bitti eve dönüyoruz, mutluyuz eve dönüyoruz, sağlıkla eve dönüyoruz' gibi yazılarla paylaştı.


Kaynak: DHA

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