Piraziz'de meslek lisesinde sokak hayvanları için mama ve su kabı üretiliyor

Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sokak hayvanları için mama ve su kabı üretiliyor.

Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sokak hayvanları için mama ve su kabı üretiliyor.

Okulun Müdür Yardımcısı ve Metal Teknolojileri Alanı Öğretmeni Ekrem Şenel tarafından ilçedeki sokaklara konulmak için mama ve su kabı imalatı yapıldı.

Şu ana kadar imal edilen 3 mama ve su kabı yetkililere teslim edilerek Bahtiyar Aydın Paşa Bulvarı üzerine yerleştirildi.

Kaynak: AA