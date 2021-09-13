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Pırasaya en çok burada kıymet veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Pırasaya en çok burada kıymet veriliyor

Yörük Ali'nin memleketi Aydın'ın Dalama Beldesi'nde pırasa ile ilgili asırlardır devam eden gelenek duyanları şaşırtıyor.

Yörük Ali'nin memleketi Aydın'ın Dalama Beldesi'nde pırasa ile ilgili asırlardır devam eden gelenek duyanları şaşırtıyor. 1966 yılından 2012 yılına kadar belediyelik olan Dalama'da asırlardı her hafta sonu etli pırasa pişiriliyor. Beldedeki ilginç gelenek sayesinde vücut dirençleri oldukça yüksek olan insanların grip ve benzeri hastalıklara daha az yakalandığı belirtildi.

Aydın ve Yörük Ali Efe denilince akla ilk gelen yerleşim merkezlerinden ve adına türküler yazılan Dalama Beldesi sadece soğuk suları ile değil aynı zamanda lezzetli pırasası ile de ünlü. Kişi başı pırasa tüketimin en fazla olduğu yer olarak da bilinen beldede hafta sonları her evde mutlaka etli pırasa pişiriliyor. Ayrıca gelinlik kızların da maharetini pırasa yemekleri ile sergilediği Dalama Beldesi'nde kurulan semt pazarı, lezzetli pırasa yemek isteyenlerin uğrak yeri haline geldi.

Pırasa tüketimin en yoğun olduğu Dalama'da hafta sonları etli pırasa olmayan sofraların yoksul sayıldığını ve zaman zaman pırasa hayrının bile yapıldığını belirten yöre sakinlerinden Ahmet Uysal, "Bu geleneğin kaç asır önce başladığını bilen yok. Ancak Dalamalı olup da pırasayı sevmeyen yok denecek kadar azdır" dedi.

Aydın Valiliği'nde yıllarca çalışıp emekli olduktan sonra emeklilik hayatını pırasa yetiştirip satarak sürdürdüğünü belirten Dalama 'ya komşu Kırklar Mahallesi sakinlerinden Ahmet Uysal, "Lezzetinin yanında aynı zamanda çok sağlıklı bir sebze olan pırasanın; mide-bağırsak rahatsızlıkları, deri hastalıkları, damar sertliği için de faydalı olduğu belirtiliyor. Biz daha çok gelenek ve lezzetinden dolayı tüketiyoruz ama gribe karşı da çok iyi olduğu belirtilen pırasa sayesinde bölge halkı çok fazla hasta olmuyor" diye konuştu. - AYDIN

Pırasaya en çok burada kıymet veriliyor

Pırasaya en çok burada kıymet veriliyor

Pırasaya en çok burada kıymet veriliyor

Pırasaya en çok burada kıymet veriliyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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