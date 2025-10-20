Haberler

Pinterest çöktü mü, 20 Ekim Pazartesi Pinterest sorun mu var?

Pinterest çöktü mü sorusu, son saatlerde sosyal medyada en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. Kullanıcılar, platforma erişim sağlayamadıklarında veya görsellerin yüklenmemesi gibi sorunlar yaşadıklarında bu tür sorular gündeme geliyor.

20 Ekim Pazartesi günü Pinterest uygulamasının veya web sitesinin küresel anlamda çöktüğüne dair resmi ya da güvenilir kaynaklarda bilgi araştırılıyor. Peki, Pinterest çöktü mü, 20 Ekim Pazartesi Pinterest sorun mu var?

PİNTEREST NEDİR?

Pinterest, kullanıcıların ilgi alanlarına göre görsel içerikleri keşfedip kaydedebildiği, fikir alışverişinde bulunabildiği bir görsel keşif ve ilham platformudur. 2010 yılında Ben Silbermann, Evan Sharp ve Paul Sciarra tarafından kurulan Pinterest, günümüzde milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı popüler bir sosyal medya ağı haline gelmiştir.

Kullanıcılar, platformda beğendikleri görselleri veya videoları "Pin" adıyla panolarına kaydedebilir. Bu panolar, genellikle belirli bir temaya veya kategoriye göre oluşturulur; örneğin "dekorasyon fikirleri", "yemek tarifleri", "moda stilleri" veya "tatil planları" gibi. Böylece Pinterest, kişisel ilgi alanlarına göre düzenlenmiş bir dijital ilham panosu işlevi görür.

PİNTEREST ÇÖKTÜ MÜ?

Dolayısıyla, "Pinterest çöktü mü?" sorusunun yanıtı: Şu an için toplu bir çökme söz konusu değil; ancak sorun yaşayan kullanıcılardan hata bildirimi geliyor.

Osman DEMİR
Haberler.com
