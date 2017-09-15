Pinterest Aylık Aktif Kullanıcı Sayısı Ne Kadar?

Güçlü rakipleri karşısında oldukça geride kalan bir sosyal ağ olan Pinterest, güncel aylık aktif kullanıcı sayısını açıkladı. Pinterest, yaklaşık bir yıl önce 150 milyon olan bu sayıyı 200 milyon seviyesine çıkarmış olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Pinterest sonunda 200 milyon dedi!



Kendisini sosyal ağdan ziyade gerçek hayattan fikirler alınan bir platform olarak niteleyen Pinterest, Nisan ayında 175 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştıklarını duyurmuştu. Şirket, 2015 yılının başlarında bazı iddialı hedefler belirlemiş olsa da bu hedeflerini yeniden ayarlamak zorunda kaldı. Ek olarak şirketin yakın zamanda 12.3 milyar dolar değerlemeye ulaştığını da not olarak düşelim.







Pinterest"in son dönemdeki büyümesinde ABD dışından gerçekleştirilen yeni kayıtların etkili olduğu görülüyor. Yeni kayıtların yüzde 75"i uluslararası kullanıcılardan gelmiş. Kullanıcıların yarısından fazlası da ABD dışı ülkelerden olduğu belirtiliyor. Şirketin beğenilen Lens uygulaması da yıldan yıla yüzde 50 oranında büyüme göstermiş. Erkek kullanıcılarda da yıldan yıla yüzde 50"lik büyüme gerçekleşmiş durumda.



Bakalım Pinterest, ileriki dönemde kendisini çok daha popüler hale getirecek yeniliklerle kullanıcı tabanını genişletebilecek mi?