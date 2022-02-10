Pınarhisar'da anasınıfının ihtiyaçları karşılandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pınarhisar'da anasınıfının ihtiyaçları karşılandı

AA, Erhan Baycan - Güncel
 - Güncelleme:
Pınarhisar'da anasınıfının ihtiyaçları karşılandı

Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde açılan anasınıfının ihtiyaçları, Kaymakamlık ve Belediye tarafından karşılandı.

Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice köyünde açılan anasınıfının ihtiyaçları, Kaymakamlık ve Belediye tarafından karşılandı.

Kaymakam Mehmet Kılıç ile Belediye Başkanı İhsan Talay, Yenice köyü muhtarlık binasında kurulan ana sınıfını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

Kılıç ve Talay, veli ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Talay, konuşmasında, öğrencilerin geleceğe emin adımlarla hazırlandığını belirtti.

Eğitim ve öğretime büyük önem verdiklerini ifade eden Talay, "Bugünün minikleri, yarının büyükleri olacaklar. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların en iyi şekilde eğitim almaları için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız inşallah. Gelişen, üreten ve yarışan bir Pınarhisar gençliği için aşkla çalışıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan anasınıfının ihtiyaçları, Kaymakamlık ve Belediye tarafından karşılandı.

AA / Erhan Baycan - Güncel

Mehmet Kılıç, Kaymakamlık, İhsan Talay, Muhtarlık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title