Pınar Türenç: "Medyadaki haber dilinin değişmesi gerekiyor" Türkiye Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, medyadaki eril bakış açısı ve dilin ortadan kaldırılması için topluma çağrı yaparak, "Medyadaki haber dilinin değişmesi gerekiyor.

Türkiye Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, medyadaki eril bakış açısı ve dilin ortadan kaldırılması için topluma çağrı yaparak, "Medyadaki haber dilinin değişmesi gerekiyor. Bunu hep beraber değiştireceğiz. Biz gazeteci kadınlar da bunu yapmak için mücadele veriyoruz ama yurttaşlardan da bunun takibini sağlamalarını istiyoruz" dedi.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Mersin Kent Konseyi Kadın ve Siyaset Komisyonu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'in konuşmacı olarak katıldığı "Medyada Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil" konferansı düzenlendi. Konferansta, medyadaki cinsiyetçi dilinin toplumdaki yansımaları ele alındı.



"Sadece kadınlar değil, tüm insanlık bunun değerini anlayacaktır"



Konferans öncesi konuşan Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, 8 Mart'ın tarihte büyük anlamlar taşıdığını belirtti. Eşit ve eşitlikçi söylemlerin ötesinde, kadınların tüm uygulamalarla eşit kılınması uğruna mücadelenin sürdürüldüğünü ifade eden Burakgazi, "Öncelikle kadın için eril dilden vazgeçilerek 'cinsel obje' olarak nitelendirilmeye son verildiğinde, bugünün gerçek önem ve anlamı ortaya çıkacaktır ve sadece kadınlar değil, tüm insanlık bunun değerini anlayacaktır" dedi.



"Medyada çalışan kadınların çok büyük sorunları var"



Türkiye Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise konferansta, Türkiye'deki karar verici mekanizmalarda çoğunlukla erkeklerin bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca kadınları koruyan yasaların olmadığını söyleyen Türenç, "Peki medyada durum farklı mı? Maalesef medyada çalışan kadınların da çok büyük sorunları var. Yönetici kadrolarının büyük bir kısmı erkeklerden oluşuyor. Gazeteler erkek bakış açısıyla yapılıyor, televizyondaki haberler erkek bakış açısıyla düzenleniyor. Şunu gördük; erkek bakış açısıyla 'Haberin cazibesi ne, kadın var mı, dekolte var mı, kadın ne yapmış, öldürülürken mini mi giymiş, kırmızı ruj mu sürmüş?' gibi sorular soruluyor. Gazetelerin mutfağındaki bazı erkek yöneticiler maalesef haberi yapan muhabire bunları soruyor" diye konuştu.



"Medyadaki haber dilinin değişmesi gerekiyor"



Medyadaki eril bakış açısı ve dilin ortadan kaldırılmasının topluma da olumlu yansımaları olacağını vurgulayan Türenç, "Medyadaki haber dilinin değişmesi gerekiyor. Bunu hep beraber değiştireceğiz. Biz gazeteci kadınlar da bunu yapmak için mücadele veriyoruz ama yurttaşlardan da bunun takibini sağlamalarını istiyoruz. Yanlış yapıldığında o yanlışı yapanları bombardıman altında tutsunlar. Gazetelere ve televizyonlara telefonlar yağdırsınlar. 10 kişiyle bile olsa kapılarında toplanıp 'Hayır, yanlış yayın yapıyorsunuz' diyebilsinler. Gazeteciler her ne kadar bu yanlışı yapıyorsa da karşılarında böyle bir güç görünce geri adım atabilir" ifadelerini kullandı.



Katılımcılara cinsiyetçi dile karşı rehber kitapçık dağıtıldı



Konferansta katılımcılara "Toplumsal Cinsiyet İçin Eşitlikçi Dil" sloganını taşıyan cinsiyetçi dile karşı rehber oluşturacak bir kitapçık dağıtıldı. Kitapçıkta, toplumda sıkça kullanılan yanlış ifadelerin doğru karşılıkları yer aldı. "Adam olmak" yerine "insan olmak", "tecavüze uğramak" yerine "tecavüz eden", "erkek gibi kız" yerine "mert, dürüst, korkusuzca" gibi ifadelerin kullanılmasının önerildiği kitapçıkta, haber dilinde rastlanılan "aşk cinayeti, kıskançlık cinayeti, töre cinayeti, namus cinayeti" gibi ifadelerin suça bir sebep tanımlayarak, suçu hafiflettiği ve yanlış bir kullanım olduğu belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA