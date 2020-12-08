Pınar Töre kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Hangi üniversiteden mezun? Boyu, medeni hali nasıl?

Pınar Töre kimdir? Nerelidir? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Hangi üniversiteden mezun? Boyu, medeni hali nasıl? İşte detaylar haberimizde...

PINAR TÖRE KİMDİR?

Pınar Töre Bilkent Üniversitesi Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı Bölümünden mezun olmuştur. Çekmeceler isimli sinema filminde rol almıştır.

Ayrıca Dış Dönümü, Sopernoa, Festen, Malafa ve Vur Yağmala Yeniden isimli tiyatro çalışmalarında yer almıştır. En son Aşk ve Ceza ile Anne dizilerinde rol almıştır. 2017 yılında ise Bizim Hikaye dizisi oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Esra karakterini canlandıran Pınar Töre 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Gerçek Adı: Pınar Töre

Doğum Tarihi: 01.01.1979 (41 yaşında)

Burç: Yay

Boy: 1.60

Eğitim: Lisans

Medeni Hali: Bekar

Mezun: Bilkent Üniversitesi

Meslek: Oyuncu

Doğum Yeri: İstanbul