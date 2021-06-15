Pınar Süer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Pınar Süer'in hayatı ve biyografi

Müzik severler tarafından merak edilen isimler arasında Pınar Süer de geliyor. Peki, Pınar Süer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şarkıcı Pınar Süer'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden bakabilirsiniz.

Ekin Uzunlar ile 'Adı Sensin Bilsinler' şarkısını seslendiren Pınar Süer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, burcu ne? Ayrıntılar haberimizde.

PINAR SÜER KİMDİR?

Pınar Süer, 1994 yılında dünyaya gelmiştir. İzmir Karşıyaka doğumludur. İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra TRT ve AA'da stajyerlik yapmıştır.

Pınar Süer doğum tarihi : 13 Ağustos 1994

Pınar Süer kaç yaşında : 26 yaşında

Pınar Süer nereli : İzmir

Pınar Süer mesleği ne : Şarkıcı

Pınar Süer burcu ne : Aslan

Pınar Süer, 2012 yılında O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştır ve ilk şarkısında jürilerin tamamından olumlu not almıştır. Buna ek olarak 2014 senesinde X Factor Star Işığı yarışma programına da katılmıştır.

Pınar Süer'in seslendirdiği birçok şarkı bulunmaktadır. Bunların çoğu dinleyiciler tarafından beğenilmiştir. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Pınar Süer'in İnstagram'da toplamda 188 bin takipçisi mevcuttur.

Son olarak Ekin Uzunlar & Pınar Süer - Adı Sensin Bilsinler şarkısını seslendiren Pınar Süer'in Youtube kanalı da mevcuttur. Youtube kanalında 197 bin abone bulunuyor.