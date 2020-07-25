Pınar'ın katledildiği bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu Muğla'da Cemal Metin Avcı'nın eski kız arkadaşı üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü bağ evinin kapısı, katil zanlısının yakınları tarafından asma kilit takılarak kapatıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak yakalanıp, gözaltına alındı. Avcı, ifadesinde Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Gültekin'in gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı.

BAĞ EVİNE ASMA KİLİT VURULDU

Genç kız, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken, şüpheli, sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Cemal Metin Avcı'nın, Pınar'ı katlettiği Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası'ndaki bağ evinin kapısına asma kilit vuruldu. Avcı'nın yakınları bugün bağ evine gelerek, daha önce sürekli açık olan bahçe kapısını, kapatıp, asma kilitle kilitledi.

ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANIYOR

Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken, genç kızın kesin ölüm sebebine dair raporun Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: DHA