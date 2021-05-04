Pınar Hacıbektaşoğlu hastalığı nedir?
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Pınar Hacıbektaşoğlu hastalığı nedir?

Pınar Hacıbektaşoğlu hastalığı nedir?
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Pınar Hacıbektaşoğlu hastalığı nedir? Pınar Hacıbektaşoğlu kanser mi? sorularının yanıtları merak ediliyor. Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu, sağlık durumuyla da izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu kaç yaşında, nereli? Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu hayatı ve biyografisi! Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu kimdir? Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu kaç yaşında, nereli? Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu hayatı ve biyografisi!

PINAR KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU KİMDİR?

1972 Yılında Ağrı'da doğdu.

İlkokul 4.sınıfa kadar Ağrı 15 Nisan İlkokulunda okudu. Ailesi 10 kardeşiyle birlikte 1980 darbesi sonrası İstanbul"a taşındı.

1990 yılında ilk ve tek tercihi olan İstanbul Hukuk Fakültesini dereceye girerek kazandı.

Avukat olan abisi ile kurduğu Kandemir Hukuk Burosunda 1995 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmakta.

Evli ve 2 çocuk sahibi.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır..

PINAR HACIBEKTAŞOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Pınar Hacıbektaşoğlu2016 yılında göğüs kanserine yaakalanmıştı. Aynı yıl ameliyat olarak hastalığını atlatan Hacıbektaşoğlu, 2020 yılında lenf kanseri oldu. Gördüğü tedavi sayesinde kanseri yenmeyi bir kez daha başardı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanan Pınar Hacıbektaşoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Pınar Hacıbektaşoğlu'nun şu anda herhangi bir hastalığı bulunmuyor. Kemoterapi gördükten sonra saçları dökülen ismin saçları da yeniden çıkmaya başladı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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