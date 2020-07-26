Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın "Cüce" isimli barı yakınları tarafından kapatıldı. İsim levhası siyah naylon ile kaplanan barın duvarlarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile "katil" yazıldı.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın Muğla'nın Menteşe ilçesindeki "Cüce" isimli barı yakınları tarafından kapatıldı ve tabelaların üzerine siyah naylon örtüldü. İş yerinin duvarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla "katil" yazıldı. Zanlının yakınları, yazının olduğu bölümü gazeteyle örtmeye çalıştı.