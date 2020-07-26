Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın "Cüce" isimli barı yakınları tarafından kapatıldı. İsim levhası siyah naylon ile kaplanan barın duvarlarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boya ile "katil" yazıldı.
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren ve ifadesinde suçunu itiraf eden eski sevgilisi Cemal Metin Avcı'nın Muğla'nın Menteşe ilçesindeki "Cüce" isimli barı yakınları tarafından kapatıldı ve tabelaların üzerine siyah naylon örtüldü.
İş yerinin duvarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla "katil" yazıldı. Zanlının yakınları, yazının olduğu bölümü gazeteyle örtmeye çalıştı.
NE OLMUŞTU?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis tarafından arama çalışması başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde gözaltına almıştı.
Avcı, Pınar Gültekin'i bağ evinde boğarak öldürdüğünü, cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.
Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşılmıştı.
Katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Kaynak: AA