Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı tam çıktı
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Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı tam çıktı

03.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:55

Muğla'da Pınar Gültekin'i 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklu Cemal Metin Avcı'nın 'Akıl sağlığı' raporunda, cezai sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.

Temmuz ayında Türkiye'yi sarsan Pınar Gültekin cinayetinin katil zanlısı Cemal Metin Avcı için Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme ara kararında katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına yönelik rapor tanzim edilmesini istemişti. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin raporunda Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olduğu ve ceza ehliyetinin bulunduğu açıklandı.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nin 26 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği raporda, "16 Temmuz 2020 tarihinde işlendiği iddia olunan 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçuna karşı işlediği hukuki anlam ve sonuçlarını açıklayabilir ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak veya kaldıracak düzeyde bir akıl hastalığı bulunmamaktadır. Ceza sorumluluğu tamdır" denildi.
"Yaşarken de yakılmış olabilir"
Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasındaki bağ evinde 16 Temmuz tarihinde önce boğulduğu, ardından cesedin varile konulduğu, daha sonra yakılarak üzerine beton döküldüğü katil zanlısının ifadesinde yer almıştı. Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'ndan Pınar Gültekin'in ölüm zamanı ve yaşarken mi yakıldığı ile ilgili mütalaa talep edildi. 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan mütalaa yazısında, "Kişinin ölümünün boyna basıya bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olabileceği gibi boyna bası eylemi sonrası kişi yaşıyor iken yakılmasına bağlı da ölümün meydana gelmiş olabileceği, mevcut verilerle bu mekanizmalar arasında tıbben ayrım yapılamadığı, cesedin ileri derecede yanmış olması ve yumuşak dokuların büyük oranda bulunmaması nedeniyle mevcut verilerle ölüm zamanının bilenemediği ile mütalaa olunur" denildi.
İkinci duruşma 4 Ocak'ta
Pınar Gültekin cinayetine ilişkin ikinci duruşma 4 Ocak'ta yapılacak. Saat 13.30'da başlayacak duruşma öncesi Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir saat 12.30'da Muğla Adliyesi önünde açıklama yapması bekleniyor.

Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı tam çıktı
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı tam çıktı
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı tam çıktı
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığı tam çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR TOSUN

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