Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli?
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Gündem ›› Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli? - Haber
Pınar Dura, İstanbul, Cem Özer, Magazin, Güncel

Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli?

Cem Özer ile 2017 yılında evlenen Pınar Dura Özer kimdir? Nurgül Yaşilçay'la evlilik yaşayan Cem Özer'in bu evlilikten bir de oğlu olmuştu. Beşinci kez senarist Pınar Dura ile nikah masasına oturdu. İşletme bölümünden mezun olan Dura, köşe yazarlığı, sunuculuk ve senaristlik görevlerini yerine getirdi. Peki, Pınar Dura kaç yaşında, nereli?

16.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:26
Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli?

Pınar Dura, kendisinden 20 yaş büyük Cem Özer ile 2017 yılında evlendi. 1980 yılında İstanbul'da doğan Dura, Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'ni tamamladı. Lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi'nde aldı. Kime Diyorum Ben programı ile TV ekranlarına geldi. Pınar Dura hayatı ve biyografisi...

PINAR DURA KİMDİR?

Pınar Dura, 27 Ocak 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitimini Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde tamamlayan Dura, üniversite eğitimini Doğuş Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamladı. Dura, "Kime Diyorum Ben" adlı sohbet programıyla medya sektörüne adım attı. Bu projenin arkasından Emma Ajans'ta metin yazarlığı yaptı, çeşitli internet sitelerinde köşe yazarlığı görevini yerine getirdi.

Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli?

Aynı zamanda ünlülerle röportajlara imza atan Dura, köşe yazarlığından sonra TVEM kanalından program teklifi aldı. Hafta içi her gün yayınlanan magazin programında yorumcu olarak bulundu, iki sene boyunca TV programı sunuculuğu yaptı. Senaryo ekibiyle çalışan Dura, dizi senaristliği de yapmaktadır. Pınar Dura 2017 yılında oyuncu Cem Özer ile hayatını birleştirdi.

Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli?
Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli?
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronaya yakalanan şarkıcıdan 'Hastalığı nasıl kaptın?' sorusuna yanıt Haber
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor Haber
Altın tarihi rekorunu tazeledi! Çeyrek 628 liradan satılıyor
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haber
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı Haber
Lüks aracının içerisinde kafasına ateş edip canına kıydı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Haber
Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti
Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı
Gözlerine kestirdikleri köpeğe pusu kuran kurtlar, diğer köpeklerin devreye girmesi ile korkup kaçtı
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi 'yeni bir virüs' olarak çıkmış
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Çin, Esed rejimine koronavirüse karşı sadece 2 koli yardım gönderdi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
G20, dünyanın en fakir ülkelerinin borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi konusunda anlaştı
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
ABD'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Hapşırma yoluyla 8 metreye kadar ulaşabiliyor
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Koronavirüs gündemi için TBMM'de toplanan vekiller, kendilerine 20 gün tatil verdi
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını görünce gözyaşlarına boğuldu
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını görünce gözyaşlarına boğuldu
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Chievo'da oynayan Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, evinin çatısından verdiği pozla gündeme geldi
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Yellenme sesiyle gündem olan kanalda, Altaylı'dan Şengör'e dikkat çeken uyarı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı
Türkiye, 'koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde' 36'ncı sırada yer aldı
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" 36'ncı sırada yer aldı
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Instagram'dan anne ve babasını silen Kaan Yıldırım: Onların özelini korumak için yaptım
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor
Adana'da babasına bakmaya çalışan 18 yaşındaki, Lütfiye yardım bekliyor
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Kılıçdaroğlu'ndan Adana'daki sahra hastanesiyle ilgili eleştirilere yanıt: Durumu yanlış anlıyorsunuz
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Mustafa Kemal Atatürk
Magazin Hadise Dilan Çıtak Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Lionel Messi Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Ateş Kadın Nisan
Şu an buradasınız: Pınar Dura kimdir? Pınar Dura Özer kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 12:44:36. #1.15#
title