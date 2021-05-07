Pınar Altuğ, yemek masasını paylaştığı için kendisini eleştiren takipçisiyle atıştı
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Pınar Altuğ, yemek masasını paylaştığı için kendisini eleştiren takipçisiyle atıştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı yemekleri paylaşan Pınar Altuğ, son olarak Anneler Günü için hazırladığı masayı paylaştı. Oyuncu, "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" diyerek kendisini eleştiren takipçisine de sessiz kalamayıp karşılık verdi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla her daim adından söz ettiren Pınar Altuğ, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Özel hayatının yanı sıra yaptığı yemeklerin tariflerini de takipçileriyle paylaşıyor. Altuğ son olarak Anneler Günü'ne özel hazırladığı yemek masasını takipçilerinin beğenisine sundu.

"O YEMEĞİ BULAMAYANLAR SİZE DUA EDER SANMAYIN"

"Sevgilerin en güzeli annelerin kalbinde yetişir. Öyle saf, öyle temiz ve öyle kıymetlidirler ki; mutlu olmaları için hoş bir sürpriz yeter" notuyla paylaşım yapan Altuğ'a tepki gösteren bir takipçisi "O yemeği bulamayanlar size dua eder sanmayın" diye yorum yaptı.

Gelen yoruma tepkisiz kalamayan Pınar Altuğ, "O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur" diyerek cevap verdi.

Pınar Altuğ, yemek masasını paylaştığı için kendisini eleştiren takipçisiyle kapıştı
Pınar Altuğ, yemek masasını paylaştığı için kendisini eleştiren takipçisiyle atıştı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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