Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
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Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun

Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara yapılan olumsuz yorumların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Instagram hesabından bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" notuyla paylaşan Altuğ'a bir takipçisi "Ne o buruş buruşsun" yazdı.

Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
26.05.2020 23:16 | Son Güncelleme: 26.05.2020 23:23

Sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yine kötü yorumlara maruz kaldı.

EŞİME VE KIZIMA UZANAN DİLİ KOPARIRIM

Sosyal medyada olumsuz eleştirilere maruz kalan Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin aile olduğunu belirterek, "Zaman zaman fevri tepikler veriyorum, birilerinin bizim gerçek insan olduğumuzu, bizim de incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar. Bu konuda hiç toleransım yok. Kızım ve kocam en kıymetli iki şey, onlar can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım" diyerek takipçilerini uyarmıştı.

Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun

"NE O BURUŞ BURUŞSUN"

Pınar Altuğ, son olarak Instagram hesabından bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" notuyla paylaştı. Bir takipçisi ise Altuğ'a "Kuaför çıkışı, bir de estetikçiye gitsen iyi olurdu. Ne o buruş buruşsun" diye yazdı. Olumsuz yorum yapanlara diğer takipçileri ise tepki gösterdi.

Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun

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