Pınar Altuğ'un dudaklı maskesi

Dudak figürlü maskesiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, "Bu maskelerle ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim" diye konuştu.

Dudak figürlü maskesiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, "Bu maskelerle ne kadar iyi olunabiliyorsa o kadar iyiyim" diye konuştu. Yılbaşında evde olacağını belirten Altuğ, "Bana yılbaşında bir yere gitmek mantıksız geliyor. Amaç izole olmak, kısıtlamanın amacı bu. Bir yere gittiğinde nasıl izole olunabilir ki" dedi.

Kaynak: Hürriyet