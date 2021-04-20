Pınar Altuğ kaç yaşında? Pınar Altuğ kimdir?

Çocuklar Duymasın dizisiyle herkesçe tanınan Pınar Altuğ, şimdilerde "Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri" programının sunuculuğunu yapıyor. Yer aldığı projelerle gündeme gelen Pınar Altuğ'un yaşı merak konusu oldu. Peki, Pınar Altuğ kaç yaşında? Pınar Altuğ kimdir? Altuğ'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çocuklar Duymasın dizisiyle herkesçe tanınan Pınar Altuğ, şimdilerde "Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri" programının sunuculuğunu yapıyor. Yer aldığı projelerle gündeme gelen Pınar Altuğ'un yaşı merak konusu oldu. Peki, Pınar Altuğ kaç yaşında? Pınar Altuğ kimdir? Altuğ'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PINAR ALTUĞ KAÇ YAŞINDA?

Pınar Altuğ 1974 doğumlu olup 47 yaşındadır.

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 doğumludur.

Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994'de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve türk halkının sevdiği bir isim haline geldi. Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da İşletme bölümünü okudu.

21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başladı. Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.

Dizi Türkiye'de izlenme rekorları kırdı ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etti. Meltem karakteriyle şöhreti yakaladı ve büyük firmaların reklam yüzü oldu.

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu.

Evlilikleri

1.evliliği : Umut Elçioğlu ile 2000 yılında evlendi, 25 Eylül 2005 tarihinde boşandı.

2.evliliği : Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Su Atacan (d. 27 Ocak 2009) adında bir kız çocukları var.

Sunuculuk yaptığı Programlar

1999 – Pınar'ın Yemek Zevki

2004 – Türkiye'nin Yıldızları

2007 – Sizi Böyle Alalım

2007 – Bir Dilek Tut

2007 – Mucizeler Gecesi

2008 – Pınarın Günlüğü

2009 – Bir Şarkısın Sen

2012 – Bir Şarkısın Sen

Filmleri