Pınar Altuğ kaç yaşında? Pınar Altuğ kimdir?
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Pınar Altuğ kaç yaşında? Pınar Altuğ kimdir?

Pınar Altuğ kaç yaşında? Pınar Altuğ kimdir?
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Çocuklar Duymasın dizisiyle herkesçe tanınan Pınar Altuğ, şimdilerde "Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri" programının sunuculuğunu yapıyor. Yer aldığı projelerle gündeme gelen Pınar Altuğ'un yaşı merak konusu oldu. Peki, Pınar Altuğ kaç yaşında? Pınar Altuğ kimdir? Altuğ'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çocuklar Duymasın dizisiyle herkesçe tanınan Pınar Altuğ, şimdilerde "Pınar Altuğ ile Ramazan Lezzetleri" programının sunuculuğunu yapıyor. Yer aldığı projelerle gündeme gelen Pınar Altuğ'un yaşı merak konusu oldu. Peki, Pınar Altuğ kaç yaşında? Pınar Altuğ kimdir? Altuğ'a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PINAR ALTUĞ KAÇ YAŞINDA?

Pınar Altuğ 1974 doğumlu olup 47 yaşındadır.

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 doğumludur.

Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994'de Miss Turkey seçildi.Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve türk halkının sevdiği bir isim haline geldi. Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da İşletme bölümünü okudu.

21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başladı. Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.

Dizi Türkiye'de izlenme rekorları kırdı ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etti. Meltem karakteriyle şöhreti yakaladı ve büyük firmaların reklam yüzü oldu.

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu.

Evlilikleri

  • 1.evliliği : Umut Elçioğlu ile 2000 yılında evlendi, 25 Eylül 2005 tarihinde boşandı.
  • 2.evliliği : Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Su Atacan (d. 27 Ocak 2009) adında bir kız çocukları var.
Pınar Altuğ kaç yaşında? Pınar Altuğ kimdir?

Sunuculuk yaptığı Programlar

  • 1999 – Pınar'ın Yemek Zevki
  • 2004 – Türkiye'nin Yıldızları
  • 2007 – Sizi Böyle Alalım
  • 2007 – Bir Dilek Tut
  • 2007 – Mucizeler Gecesi
  • 2008 – Pınarın Günlüğü
  • 2009 – Bir Şarkısın Sen
  • 2012 – Bir Şarkısın Sen

Filmleri

  • 1999 – Kurt Kapanı
  • 2001 – Çocuklar Duymasın
  • 2002 – Reyting Hamdi
  • 2004 – Omuz Omuza
  • 2005 – Davetsiz Misafir
  • 2006 – İlk Aşkım
  • 2006 – Deli Dolu
  • 2009 – Aile Reisi
  • 2010 – Çocuklar Duymasın
Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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