Pınar Altuğ, Boynuna Taktığı Zincirlerle Büyük İlgi Gördü
45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri törenine Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un boynuna taktığı altın zincirlerle büyük dikkat çekti.
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlenen Pınar Altuğ'un boynundaki altın zincirler büyük dikkat çekti.
AŞİRET GELİNLERİNE BENZETİLDİ
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde Enİyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusuödülünü aldı. Altuğ, boynundaki altın zincirler büyük ilgi gördü. Bir sosyal medya kullanıcısı Pınar Altuğ'un boynundaki altın zincirleri aşiret gelinlerine benzetildi.
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