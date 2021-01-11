Pınar Altuğ: Bacak dekolteme güvenirim

? Başak burcu olarak hangi özelliğiniz daha yorucu: Detaycılık mı kıskançlık mı?Eskiden gerçekten yorucu boyutta detaycı ve programlıydım ama kendimi eğittim. Kıskançlık kısmına gelince... Sevdiklerim beni sevsin isterim yoksa klasik kıskançlardan hiç değilim.? İstanbul'un...

? Başak burcu olarak hangi özelliğiniz daha yorucu: Detaycılık mı kıskançlık mı?

Eskiden gerçekten yorucu boyutta detaycı ve programlıydım ama kendimi eğittim. Kıskançlık kısmına gelince... Sevdiklerim beni sevsin isterim yoksa klasik kıskançlardan hiç değilim.

? İstanbul'un... Anadolu yakası mı Avrupa yakası mı?

Avrupa. Çünkü orada doğdum, büyüdüm. Ama Caddebostan Sahili'nin yeri, kalbimde hep bambaşka.

? Deniz-kum-güneş mi orman-ağaç-temiz hava mı?

Deniz benim için vazgeçilmez. Ama kum olmasın lütfen ya...

? Peki, Bodrum mu Çeşme mi?

Buna şöyle cevap vereyim: Karadaysam Çeşme, denizdeysem Bodrum.

? Gündoğumu mu günbatımı mı?

Günbatımı. Çünkü gündoğumunu genelde görmem. E uyuyorum! (Gülüyor)

? Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı kebap-şalgam-Adana mı?

Rakı-balık-Ayvalık.

? Sofrada hangisi çekilmez? Obur mu geveze mi?

Oburu tercih ederim. Hatta çok yesin. Ama keyifle yesin ki benim de iştahımı açsın.

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Ooo zor soru. Niye vazgeçiyoruz ki? Daha yeni oturmuştuk...

? Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

Yenir, öyle bir yenir ki... Hatır çok kıymetlidir.

? Patronun evinde misafirsiniz, karısının yaptığı yemeği hiç beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, bitirmek mi?

E kırmamak için azıcık yerim tabii. Sonra teşekkür edip bırakırım muhtemel.

? Uçakta habire omzunuzda uyuyan yaşlı bir amca var. İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

Ay kıyamam ben ona yaa... Hostesten yardım isteyip kafasını öbür tarafa alırım.

? Eski bir hatıranın yadına hangisi daha güzel eşlik eder: Sezen mi, Ajda mı?

Ay bunlar ne zor sorular... İkisinden de vazgeçemem. Yerleri çok ayrı.

ZEKİ İNSANIN GÜNLÜĞÜ

Planlamazsam sabah olmaz

? St. Benoit mezunusunuz, her ikisinde de çok rahat sunuculuk yapabiliyorsunuz. Fransızca mı İngilizce mi?

İngilizce. Fransızcayı günlük hayatta pek kullanmadığım için unutuyorum. Eskisi kadar akıcı değil. Ama biraz konuşunca açılıyorum.

? Hababam'da öğretmen rolü geldi... Tarih mi coğrafya mı?

Matematik olsa?

? Bir şeyi gece planlamak mı sabah planlamak mı?

Ben planlamadan yatarsam sabah olmaz...

? "By Pınar Altuğ" diye bir koleksiyon çıkardınız. Çanta mı mı ayakkabı mı?

İkisi de. Hem çanta hem de ayakkabılardan oluşuyordu koleksiyonum. Ama bir seferlikti. Aslında "By Pinar Altug" ile kişiye özel tekne tekstili üretiyoruz. Bir de mücevher koleksiyonum var.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

? Zaman makinesiyle nereye giderdiniz: Geçmişe mi geleceğe mi?

Geçmişe.

? Nazım Hikmet mi Orhan Veli mi?

İkisi de.

? Ayaklarınıza kara sular inmiş... İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

Film.

? Cem Yılmaz mı, Ata Demirer mi?

Cem.

? Hangisiyle kanka olmak isterdiniz? Marilyn Monroe mu Brigitte Bardot mu?

Marilyn.

Hesaplarım hack'lendi

? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-YouTube-sosyal medya mı pijama-terlik-televizyon mu?

Benimki televizyon-sosyal medya-terlik...

? Birinde 814 bin, ikincisinde 1.5 milyon takipçiniz var. Twitter mı Instagram mı?

Her ikisi de birkaç sene önce hack'lendi. Instagram'da yeni hesap açtım, Twitter'ı saldım. Instagram daha eğlenceli.

? Sosyal medyadaki art niyetli yorumlara bir türlü kayıtsız kalamıyorsunuz. Kendinizi mi tutamıyorsunuz, bazılarına Yağmur mu cevap yazıyor?

Yağmur işime, hesaplarıma falan hiç karışmaz. Onunla alakası yok, ben kendimi tutamıyorum.

ÖZEL MESELELER...

Bacak dekolteme güvenirim

? Yemek programı sunup yemek kitabı çıkardınız. Yağmur Atacan annesinin yemeklerini mi daha çok seviyor sizinkileri mi?

(Gülüyor) Kayınvalidemle böyle bir yarışımız hiç yok. Ama kayınvalidem de benim yemeklerimi çok sever.

? Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı sonbahar-kış mı?

Bence sonbahar-kış. Hani şömine başı filan...

? Hangisi iç gıcıklar? Göz kırpmak mı göz kaçırmak mı?

İkisi de değil. Bence dik dik gözünün içine bakmak.

? Hangi dekoltenize daha çok güvenirsiniz: Sırt mı bacak mı?

Bacak.

? Ayaklarınızla ilgili bir sürü yerde yazılara, notlara rastladım. Çok mu güzeller fetişistler mi çoğaldı?

Ayaklarımı beğenirim o ayrı ama bence fetişistler hep vardı, şimdi kendilerini daha özgür hissediyorlar.

? Hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

Kalbiniz güzel olsun yeter. Dış görünüş bir şekilde toparlanır.

? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı her aşkınızın kötü bitmesi mi?

Kimseye aşık olamamak daha kötü senaryo bence.

? Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

Hmm bilemedim... Çünkü nefret de aşk kadar güçlü bir duygu. Eğer aşk yoksa, kayıtsızlık.

? Hangisini tercih edersiniz: Tek başınıza ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?

Omzunda ağlamasam da yanımda biri olabilir. İyi olur.

Kaynak: Hürriyet