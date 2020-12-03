Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!
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Pınar Altuğ, "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!

03.12.2020 22:40 | Son Güncelleme: 03.12.2020 23:19

Pınar Altuğ Atacan, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu. "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna çok sert yanıt veren Pınar Altuğ, "Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun' diye sordunuz mu? " dedi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu Pınar Altuğ Atacan oldu. Pınar Altuğ, önceki evliliğiyle ilgili sorulan soruya sert tepki gösterdi.

"BEN BİRİSİNİN YUVASINI BOZMADIM"

"Pınar Altuğ aldatan kadın mı?" sorusuna, "Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili konuşmadım. Ben birinin yuvasını bozmadım. Ben kendi evliliğimi bitirdim. Geriye dönüp bunları konuşmak çok saçma" yanıtını verdi.

"BOŞANMA KARARINI DİZİDEYKEN ALDIM"

Bu cevapla Jülide Ateş'e de sert çıkan Altuğ, "Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?" sorusuna ise "Ben Çocuklar Duymasın dizisinden oynarken boşanma kararı aldım. Bu kararı bilen Birol Güven vardı. Ben Birol'a 'Böyle bir karar aldım. Rolüme zarar verebilir istersen gidebilirim' dedim. O da 'Saçmalama böyle bir şey olabilir mi?' dedi. Öyle bir şey oldu ki biz sonradan el sıkıştık ve gittik. Kendim istedim. Bir şeyler olunca 'Ben gidiyorum' dedim. O da 'Tamam' dedi" ifadelerini kullandı.

Pınar Altuğ, 'Aldatan kadın mısınız?' soruna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!

NE OLMUŞTU?

Pınar Altuğ, eşi Umut Elçioğlu'nu Kocaeli'nde askerlik yaparken, Tony Teodoridis ile aldattığı iddia edilmişti. Karısının tavırlarından şüphelenen Elçioğlu, askerde izne ayrılarak hiç kimseye haber vermeden evine gitmiş ve camdan kaçmaya çalışan Tony'yi gördüğünü öne sürmüştü.

"NE EKERSENİZ ONU BİÇERSİNİZ"

Daha sonra Tony Teodoridis, Pınar Altuğ'un kendisini de Can Tezal ile aldattığını itiraf ederek, "Ne ekerseniz onu biçersiniz. Umut Elçioğlu'nun başına ne geldiyse, aynısı benim başıma da geldi. O ne hissettiyse aynısı ben de hissediyorum. Ama ben Umut kadar sinirli değilim. Çünkü ben evli değildim" demişti.

Pınar Altuğ, 'Aldatan kadın mısınız?' sorusuna sert çıktı: Sana ne ya da kime ne!
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