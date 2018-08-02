Pınar Altuğ 10 Yıllık Eşi Yağmur Atacan'a Şarkıyla Gönderme Yaptı
Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a olan aşkını, eğlenmek için gittiği bir mekanda bir döneme damgasını vuran "I love you baby" şarkısıyla yineledi.
Tatilllerine Yunanistan'nın Mykonos Adalarında devam eden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti bir eğlence mekanında aşk tazeledi. Tatil görüntülerine aşk pozlarını da eklemeyi ihmal etmeyen Pınar Altuğ eğlenmek için gittiği mekanda söylenen bir şarkıyı eşine atfetti. Efsane şarkıcı Frank Sinatra'ya ait olan "I love you baby" şarkısını Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a "Bu bizim şarkımız" diyerek hediye etti.
10 YILDIR GÜVENLİ BİR İLİŞKİ
10 yıldır evli olan Yağmur Atacan Pınar Altuğ çifti ilk gün ki gibi aşklarını koruyor. Aile yaşamlarına çevresindeki kişileri özendiren çift aralarındaki yaş farkına da hiç bir zaman takılmadan devam ediyorlar.
YORUMLAR (17)
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Allah mutluluklarını daim etsin inşallahCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ÜLKEDE NELER NELER OLUYO BUNLARIN DERDİ AŞKCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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60 yasina girdimi bu karıCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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YORUM YAPANLAR BU KADINDAN NE İSTİYORSUNUZ NEYİN GÖSTERİŞİNİ YAPCAK ARTIK GAYET SADE DOĞAL EŞİ VE ÇOCUĞUYLA VAKİT GEÇİRİYOR BİR ŞARKIYIDA EŞİNE GÖNDERMİŞ HEPSİ BU NİYE BİR YERLERİNİZE BATIYORCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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kart karıCevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır