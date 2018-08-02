Pınar Altuğ 10 Yıllık Eşi Yağmur Atacan'a Şarkıyla Gönderme Yaptı

Tatilllerine Yunanistan'nın Mykonos Adalarında devam eden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti bir eğlence mekanında aşk tazeledi. Tatil görüntülerine aşk pozlarını da eklemeyi ihmal etmeyen Pınar Altuğ eğlenmek için gittiği mekanda söylenen bir şarkıyı eşine atfetti. Efsane şarkıcı Frank Sinatra'ya ait olan "I love you baby" şarkısını Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'a "Bu bizim şarkımız" diyerek hediye etti.

10 YILDIR GÜVENLİ BİR İLİŞKİ

10 yıldır evli olan Yağmur Atacan Pınar Altuğ çifti ilk gün ki gibi aşklarını koruyor. Aile yaşamlarına çevresindeki kişileri özendiren çift aralarındaki yaş farkına da hiç bir zaman takılmadan devam ediyorlar.