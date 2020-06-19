Pilotsuz Uçaklar Çok Yakında Gerçek Olabilir: Denemeler Başarılı!
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Pilotsuz Uçaklar Çok Yakında Gerçek Olabilir: Denemeler Başarılı!

Her şeyin otonom hale gelmeye başladığı günümüzde pilotsuz uçaklar çok da uçuk kaçık bir fikir sayılmayabilir.

Pilotsuz Uçaklar Çok Yakında Gerçek Olabilir: Denemeler Başarılı!
19.06.2020 18:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:54

Her şeyin otonom hale gelmeye başladığı günümüzde pilotsuz uçaklar çok da uçuk kaçık bir fikir sayılmayabilir. Bu konuya odaklanan ATTOL Project, yaptığı çalışmalarda önemli bir ilke imza attı ve Airbus A350 modelini tamamen otonom bir şekilde kaldırıp indirmeyi başardı. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

Pilotsuz Uçaklar Ne Zaman Havalanacak?

Airbus CTO'su Grazia Vittadini tarafından yönetilen ATTOL Project kapsamında Airbus A350 tamamen otonom bir şekilde havalandırıldı ve tamamen otonom bir şekilde indirildi. Tabii bu deneme süreçlerinde uçak içerisinde pilotların da yer aldığını vurgulamakta fayda var.

Bu süreçte Deep Learning teknolojisinden faydalanan şirket, bir yolcu uçağını tamamen otomatik olarak havalandırmayı ve indirebilmeyi başaran dünya'daki ilk şirket olma unvanını da kazanmış oldu. İlk testlerin başarı ile tamamlanması pek çok araştırma kuruluşundan olumlu tepkiler aldı.

How hard can it be to land A350 without a pilot?

We just did it thanks to Deep Learning!??@Airbus completes world's first fully automatic, VISION-BASED autonomous taxi, takeoff and landing with A350 test aircraft under ATTOL project, CTO @graziavittadini says#AiaaAviation pic.twitter.com/Xs561EKvea

— Oktay Arslan?? (@oktayarslan) June 18, 2020

Project Wayfinder yazılımından faydalanılan bu uçuş, bir noktada yazılımların uçağa rehberlik edebilecek seviyelere ulaştığını da gözler önüne seriyor. Özellikle pist inişleri gibi zorlu manevralarda otonom uçuş yazılımlarının bunu başarabilmesi, gerçekten kayda değer bir başarı olarak görülebilir.

Tabii insanların kendilerini pilotsuz bir uçağa emanet edebilmesi için gereken güven duygusunun sağlanması için uzun çalışmalara ihtiyaç duyuluyor. Peki siz bu çalışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uçaklarda pilotlara ihtiyaç var mı yoksa yapay zeka bu durumun üstesinden gelebilir mi? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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