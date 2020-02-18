Pilotlar şiddetli rüzgara karşı 400 tonluk uçağı Heathrow'a 'yengeç' gibi indirdi
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Pilotlar şiddetli rüzgara karşı 400 tonluk uçağı Heathrow'a 'yengeç' gibi indirdi

Şiddetli rüzgar sebebiyle birçok uçuşun iptal edildiği Londra'nın Heathrow Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'in acil iniş yaptığı görüntüler ilgi çekti. Uzmanlar uçağın rüzgara karşı aldığı pozisyon sebebiyle bu eyleme "yengeç inişi" adını verdi

18.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:49
Pilotlar şiddetli rüzgara karşı 400 tonluk uçağı Heathrow'a 'yengeç' gibi indirdi

İngiltere'nin genelinde görülen Dennis Fırtınası sebebiyle birçok uçuşun iptal edildiği 'nın Heathrow Havalimanı'na dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'in acil iniş yaptığı görüntüler ilgi çekti.


Uzmanlar uçağın rüzgara karşı aldığı pozisyon sebebiyle bu eyleme "yengeç inişi" adını verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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